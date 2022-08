Protagonista da série "Zé Gato", ator Orlando Costa morre aos 73 anos

O ator fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973. Orlando Costa fez também parte da companhia "A Barraca", onde contracenou com Maria do Céu Guerra.

O ator Orlando Costa, que protagonizou a série televisiva "Zé Gato", morreu esta sexta-feira em casa, aos 73 anos, confirmou à Lusa fonte da Casa do Artista, em Lisboa.







Orlando Costa nasceu em Braga a 24 de dezembro de 1948 e estreou-se na comédia Um Chapéu de Palha de Itália, de Eugéne Labiche, no Teatro Experimental de Cascais (TEC), em 1970, numa encenação de Carlos Avilez, com Lígia Telles, Maria de Lourdes Resende e Vítor de Sousa, entre outros, de acordo com a entrada sobre o ator na Infopédia e o registo da peça no 'site' do TEC.O ator fez parte do núcleo fundador do Teatro da Cornucópia, com Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, em 1973. Orlando Costa fez também parte da companhia "A Barraca", onde contracenou com Maria do Céu Guerra.O ator esteve muito ligado a projetos televisivos, tendo participado em séries como Duarte e Companhia (RTP), na década de 1980, ao lado de Rui Mendes, António Assunção, Canto e Castro e Paula Mora, Zé Gato (RTP), em 1979, que protagonizou, contracenando com Luís Lello, Canto e Castro e Luís Alberto, entre outros.A sua mais recente participação foi na telenovela Amor, Amor (SIC), ao lado de Ricardo Pereira, Paulo Rocha e Maria João Bastos.O ator fez parte de vários elencos televisivos, desde A Mala de Cartão (1988), em que contracenou com a atriz Irene Papas, até A Morgadinha dos Canaviais (1990), Ballet Rose (1998) e Capitão Roby (2000), para além de Malucos do Riso (1995), Super Pai (2002) e Inspetor Max (2004).No cinema, desempenhou personagens em A Santa Aliança (1980), de Eduardo Geada, Jogo de Mão (1983), de Monique Rutler, Amor e Dedinhos de Pé (1992), de Luís Filipe Rocha, Três Irmãos (1994), de Teresa Villaverde, Sapatos Pretos (1998), de João Canijo, O Anjo da Guarda (1998), de Margarida Gil, A Filha (2003), de Solveig Nordlund, ou Coisa Ruim (2006), de Tiago Guedes e Frederico Serra, entre outros.Paralelamente, Orlando Costa escreveu canções para espetáculos e colaborou em álbuns de Júlio Pereira, Fausto e Sérgio Godinho.