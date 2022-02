Processo que deu origem ao caso Face Oculta começou a ser julgado em Aveiro

O Tribunal de Aveiro começou esta terça-feira a julgar um processo de fraude fiscal envolvendo vários arguidos do caso Face Oculta, incluindo o empresário das sucatas Manuel Godinho, que terão lesado o Estado em quase 14 milhões de euros.





Este processo, que deu origem ao caso Face Oculta, onde se investigaram casos de corrupção e outros crimes económicos, surgiu na sequência de buscas realizadas em 2008 e 2009 nas empresas de Manuel Godinho, estando em causa crimes de fraude fiscal, nomeadamente falsificação de faturas.No banco dos réus estão sentados 15 arguidos (11 pessoas singulares e quatro sociedades comerciais), que respondem por crimes de branqueamento e fraude fiscal.Alguns arguidos também estavam acusados de associação criminosa, mas este crime caiu na fase de instrução.Além de Manuel Godinho, que foi pronunciado por quatro crimes de fraude fiscal e dois crimes de branqueamento, o processo tem mais três arguidos que foram condenados no âmbito do processo Face Oculta: Maribel Rodrigues (antiga secretária do sucateiro), Manuel Nogueira Costa e Paulo Pereira Costa (pai e filho).A audiência foi interrompida cerca das 11:00, logo após a identificação dos arguidos, porque um dos advogados de defesa faltou, tendo sido nomeado um defensor oficioso que pediu tempo para analisar o processo, devendo prosseguir no dia 22, com a audição dos três arguidos que manifestaram intenção de prestar declarações nesta fase do julgamento.Os crimes terão ocorrido entre os anos de 2005 e 2008 e envolveram um grupo de empresas com sede na zona de Aveiro e Ovar que, alegadamente, incorporaram na sua contabilidade mais de 44 milhões de euros de despesas com aquisições inexistentes, suportadas em faturas e outros documentos falsos de igual montante."As faturas falsas eram emitidas em nome de empresas não declarantes fiscais por vários indivíduos, agora também arguidos, quase todos com grandes dificuldades económicas", esclareceu a Polícia Judiciária (PJ), num comunicado divulgado em 2011.De acordo com a investigação, os cheques, que se destinariam ao pagamento das "transações fictícias", eram descontados, muitas vezes no mesmo dia em que eram emitidos, e o dinheiro "vivo" voltava aos emissores dos cheques, que o incorporavam no seu património.Segundo a Judiciária, o objetivo do núcleo central de arguidos, ligados ao grupo de empresas beneficiado, era, simultaneamente, "colher benefícios ao nível do IVA (até 2006) e IRC, e justificar a posse de grande quantidade de materiais subtraídos ilicitamente a empresas públicas e do setor público com quem havia contratualizado, a mais das vezes através de concursos públicos, a recolha de materiais vários".O processo Face Oculta, que começou a ser julgado em 2011, está relacionado com uma rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.O caso levou ao banco dos réus 36 arguidos, incluindo o ex-ministro socialista Armando Vara, o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos.Na primeira instância, o julgamento terminou com a condenação de 11 arguidos a penas efetivas entre os quatro anos e os 17 anos e meio, mas três deles acabaram por ver a execução da pena suspensa, após recurso para o Tribunal da Relação do Porto.A pena mais gravosa foi aplicada a Manuel Godinho, que após vários recursos e depois da prescrição de alguns crimes, viu a pena reduzida para 12 anos de prisão.Armando Vara e José Penedos também foram condenados a penas efetivas de cinco anos e três anos e três meses de prisão, respetivamente.