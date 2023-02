Portugal com cinco medalhas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato

O Sporting conquistou três das cinco medalhas lusas na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato, que decorreu este domingo em Oropesa del Mar, Espanha, nomeadamente a prata nas provas de seniores masculinos e estafeta mista.







Federação Portuguesa Atletismo

A outra medalha dos 'leões' foi alcançada por Fancy Cherono, com a queniana a ser terceira na prova feminina, atrás da sul-sudanesa Anjelina Nadai Lohalith, que venceu em 27.55 minutos, e da espanhola Irene Sánchez-Escribano.Um segundo atrás de Cherono, que correu em 28.09, chegou Mariana Machado, que, juntamente com a etíope Meselu Berhe (quinta), ajudou o Sporting de Braga a conquistar o bronze coletivo, consumado com o 18.º lugar de Lia Lemos.As bracarenses regressaram ao pódio na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato 23 anos depois da última participação na prova, ficando uma posição à frente do Sporting, que teve Salomé Rocha em 14.º e Ana Mafalda Ferreira em 17.º. A vitória foi para as espanholas do Playas de Castellon, com o C.A. Adidas em segundo.Na prova masculina, houve uma grande luta na frente até à penúltima volta, quando Rodrigue Kwizera (Burundi), um excelente especialista em crosse, alargou o passo e deixou toda a gente para trás, incluindo o ugandês Oscar Chelimo (Casone Noceto) e o queniano Reuben Longosiwa, do Benfica, para vencer em 23.55 minutos.Mais para trás já ficara outro queniano, Vincent Kipsang Rono, o melhor sportinguista, que foi quarto, em 24.25, sete segundos pior do que Longosiwa.No entanto, na luta coletiva, os 'leões' levaram a melhor: Rui Pinto (11.º) até se viu ultrapassado por Samuel Barata (10.º), mas Miguel Marques foi decisivo para sua equipa ao fechar em 15.º, melhor do que Duarte Gomes (19.º).O Sporting garantiu, assim, o título de vice-campeão, atrás do Playas de Castellon, com os italianos do Casone em terceiro, embora 'empatados' em pontos com o Benfica.Na estafeta mista, o Playas de Castellon revalidou o título: com uma formação muito forte, atacou logo no final do primeiro percurso para consolidar uma vantagem que a experiente Winnie Nanyondo soube manter na volta final, pese a excelente réplica fornecida por Salomé Afonso, que garantiu o segundo lugar para o Sporting, que assim se mantém no pódio e ganha direito de participar na próxima edição.