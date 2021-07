Patrícia Mamona: 'Quero ter uma família, quero ter filhos, e se calhar vou parar um ano'

Com 12 anos, ia para os treinos de atletismo na JOMA, em Monte Abraão (Sintra) de comboio, sem bilhete e sem os seus pais saberem. No dia em que foi apanhada, não se livrou de um raspanete, mas valeu-lhe o facto de ter boas notas e de ser excelente nas competições, pelo que o treinador intercedeu por ela e pôde continuar nas corridas.

À SÁBADO, antes de seguir para Tóquio, onde vai participar nos Jogos Olímpicos (decorrem entre 23 de julho e 8 de agosto), Patrícia Mamona lembrou esse início de carreira.

Uma carreira que agora, com 32 anos, está recheada de êxitos no triplo salto. Afinal, depois de já ter ganho a medalha de prata nos Europeus de Helsínquia, em 2012, e o ouro nos de Amesterdão (2016), a atleta do Sporting conquistou no passado mês de março em Torun, na Polónia, no Campeonato da Europa de Pista Coberta, nova medalha de ouro. E isto depois de ter estado quatro semanas sem treinar e com dores e dificuldades respiratórias, por ter sido infetada com Covid-19.