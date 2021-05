Os 21 episódios mais insólitos entre Benfica e Sporting

Os leões de Rúben Amorim chegam ao dérbi deste sábado, 15 de maio, no estádio da Luz (18 horas), já campeões. Isso foi algo que apenas acontecera uma vez na história dos dois rivais: foi em 1954, quando o Sporting, tetracampeão, recebeu e venceu as águias (3-2).

Mas, em 114 anos de dérbis, são muitas as histórias entre Benfica e Sporting: algumas insólitas, como aquele episódio de a equipa dos leões fugir da chuva; outras envolvem violência, como os pontapés ao guarda-redes Freitas; e depois há muitas marcantes, desde o 8-1 no adeus de Manacas, ao 7-1 com os golos de Manuel Fernandes dedicados à filha ou o 6-3 em que João Pinto destruiu a defesa do Sporting.

1907: fugir para se abrigar da chuva