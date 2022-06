PJ investiga morte de criança em "quadro evidente de maus-tratos" em Setúbal

Criança tinha três anos e esteve cinco dias seguidos com a ama, sobre quem recaem as suspeitas.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma menina de 3 anos que ocorreu na segunda-feira à tarde na cidade de Setúbal, num "quadro evidente de maus-tratos", confirmou hoje à agência Lusa fonte policial.







Alexandre Azevedo/Sábado

Segundo a fonte da PJ, a investigação pretende apurar se a morte da criança ocorreu num quadro de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte ou se se tratou de um homicídio deliberado.A estação CNN Portugal noticiou que a vítima esteve durante cinco dias, até segunda-feira, com a ama, sobre a qual recaem as suspeitas de maus-tratos."Quando a mãe foi buscar a menina à ama, a criança apresentava ferimentos na boca e no nariz, além de vários hematomas no corpo. A progenitora terá questionado a cuidadora, que lhe disse que a menor tinha caído de uma cadeira no dia anterior. Além disso, a ama disse à mãe que tinha administrado cinco mililitros de Atarax, um anti-histamínico", referiu a CNN no seu 'site'.O estado da criança agravou-se e a mãe chamou o Instituto Nacional de Emergência Médica, que "declarou o óbito".