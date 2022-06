Salários de quem tem ensino superior caíram 11% na última década

Os salários dos trabalhadores com ensino superior caíram, em média, 11% na última década, e recuaram 3% para os que têm o secundário, revela o relatório "Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências em Portugal", da Fundação José Neves.







Getty Images

A edição de 2022 do relatório será apresentada hoje através da plataforma digital e nas redes sociais da Fundação José Neves (FJN), tendo como oradores o ex-primeiro-ministro e antigo presidente da Comissão Europeia Durão Barroso, o neurocientista António Damásio, a cantora Alanis Morissette, o gestor António Horta Osório, entre outros.De acordo com o estudo, entre 2011 e 2019 o salário médio dos portugueses aumentou apenas para os trabalhadores com o ensino básico, na ordem dos 5%, sobretudo por força do aumento do salário mínimo nacional e por via da negociação coletiva.Já os trabalhadores com o ensino superior e com o secundário registaram, em média, perdas reais nos salários de 11% e de 3% respetivamente na última década.No caso dos mais jovens qualificados, as quedas salariais foram ainda mais acentuadas, com os trabalhadores licenciados a registarem descidas médias na remuneração de 15%, enquanto os mestres viram os salários recuar 12% e os doutorados 22%, destaca o relatório.Ainda assim, segundo o documento, os ganhos salariais dos trabalhadores mais qualificados face aos que têm menor nível de escolaridade são consideráveis, mas o diferencial diminuiu."Em 2019 uma licenciatura resultava, em média, num ganho salarial de 50% face ao ensino secundário", pode ler-se no relatório, segundo o qual no mestrado o ganho ascende a 59%.Os prémios salariais também se verificam nos jovens adultos (dos 25 aos 34 anos) e são os mestrados que conferem um retorno salarial superior, com ganhos de 43% face ao ensino secundário e de 15% face às licenciaturas."Um nível superior de educação aumenta a probabilidade de estar empregado e de chegar aos dois níveis mais elevados de rendimento", refere-se ainda no relatório.As pessoas com ensino superior têm uma probabilidade 16% superior de estarem empregados e 50% superior de estarem entre os 40% da população com maior rendimento, face a quem tem o ensino secundário.Para quem tem ensino secundário e ensino básico, essas percentagens são 10% e 29% respetivamente.O efeito da educação na probabilidade de estar empregado é, no entanto, menos forte nas gerações mais novas do que entre os mais velhos, "sugerindo que a massificação da educação superior tornou um curso superior menos distintivo e um menor garante de sucesso no mercado de trabalho do que em gerações anteriores", lê-se no relatório.Enquanto para as gerações nascidas nos anos 50 um ano adicional de escolaridade aumentava o salário em 9,1%, para as gerações nascidas nos anos 90, esse valor caiu para quase metade (4,8%), ou seja, "um nível de educação mais elevado continua a compensar, mas menos do que no passado", conclui o estudo.O relatório refere que Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com os rendimentos mais baixos, apontando que, em 2019, o rendimento anual médio líquido (em paridade de poder de compra) era de 13.727 euros, o sétimo mais baixo da UE.Os portugueses com o ensino básico e secundário tinham um rendimento médio de 10.976 euros e 13.612 euros respetivamente (o 10.º mais baixo entre os 27 países membros), indica o relatório, acrescentando que para os trabalhadores com o ensino superior o rendimento médio não ultrapassava os 19.755 euros, sendo o oitavo mais baixo na UE.O rendimento médio dos trabalhadores portugueses com educação superior em 2019 era menor do que o dos trabalhadores com o ensino secundário em 13 países da UE (Itália, Chipre, Irlanda, Finlândia, França, Malta, Bélgica, Holanda, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Áustria, Luxemburgo) e do que os trabalhadores menos qualificados em cinco países da UE (Finlândia, Áustria, Holanda, Dinamarca e Luxemburgo).Também a produtividade "é cada vez menor face à média europeia" e "nem o aumento das qualificações das gerações mais jovens inverteu essa tendência", pode ler-se no documento.De acordo com a análise, em 2019 Portugal era o sexto país com menor produtividade, sendo equivalente a 66% da dos trabalhadores da UE, face a 70% entre 2006 e 2010.Segundo se explica no relatório, a aposta das empresas na formação dos seus trabalhadores pode aumentar a produtividade em 5%, mas apenas 16% das empresas portuguesas o faz."Os jovens estão cada vez mais qualificados, mas as qualificações dos trabalhadores com menos de 35 anos apenas contribuem para ganhos de produtividade quando os jovens têm um peso superior a 40% no total de trabalhadores das empresas", realça o documento.De acordo com o relatório, "se os jovens representarem entre 10% e 40% não há melhorias na produtividade e se forem menos de 10% o efeito na produtividade pode ser negativo"."As qualificações dos gestores pesam praticamente tanto para a produtividade como as dos trabalhadores, mas apesar de terem vindo a aumentar, Portugal continua a ter a maior percentagem de empregadores que não terminou o ensino secundário", avança o estudo, acrescentando que, em 2021, este era o caso para 47,5% dos empregadores, praticamente o triplo da média europeia que se fixou em 16,4%.