Paulo Rangel dá os parabéns a Moedas sem referir Rio

O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel e o antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva deram hoje os parabéns a Carlos Moedas pela vitória em Lisboa e "a todos os candidatos" do partido, sem referirem o líder Rui Rio.







Paulo Rangel (PSD) campanha eleitoral TIAGO PETINGA/LUSA

Que grande orgulho ?Carlos! Na vitória do Carlos ?@Moedas? saúdo desde já todos os candidatos do ?@ppdpsd?, todos sem excepção! Mais uma vez contribuíram decisivamente para um passo importante na afirmação e implantação do nosso partido. pic.twitter.com/fCrBZz7D8x — Paulo Rangel (@PauloRangel_pt) September 27, 2021

"Que grande orgulho Carlos! Na vitória do Carlos Moedas saúdo desde já todos os candidatos do PPD/PSD, todos sem exceção! Mais uma vez contribuíram decisivamente para um passo importante na afirmação e implantação do nosso partido", escreveu Paulo Rangel no Twitter, durante a madrugada.Na mesma linha, Jorge Moreira da Silva, numa publicação no Facebook, deu os parabéns a Moedas por "esta extraordinária vitória em Lisboa"."Felicito todos os candidatos do PSD a nível nacional - tanto aqueles que venceram, e que terão agora a oportunidade de liderar os seus municípios e freguesias, como aqueles que, tendo ficado aquém do resultado desejado, honraram o Partido Social Democrata num combate por ideias e projetos de desenvolvimento sustentável", referiu o atual diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris.Nas últimas semanas, tanto Paulo Rangel como Jorge Moreira da Silva não excluíram uma candidatura à liderança do PSD, partido que terá eleições internas em janeiro do próximo ano.Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara de Lisboa com 34,25% dos votos, contra 33,30% de Fernando Medina, numa diferença de cerca de 2.300 votos entre os dois.Quando ainda falta atribuir uma câmara, o PSD contabiliza a vitória em 72 autarquias sozinho, a que se somam outras 41 em coligações lideradas pelos sociais-democratas, num total de 113 concelhos, melhorando os resultados das duas anteriores eleições autárquicas.Em 2017, o PSD teve o seu pior resultado autárquico de sempre, que levou à demissão do anterior líder, Pedro Passos Coelho: os sociais-democratas conquistaram 98 presidências (79 sozinhos e 19 em coligação), perdendo um total de oito câmaras em relação a 2013, quando lideravam 106 municípios.