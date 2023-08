JMJ. Milhares de peregrinos enchem metro até estação do Oriente

A linha vermelha do Metropolitano de Lisboa parece hoje ter apenas como destino a estação do Oriente, com milhares de peregrinos a encherem as composições desde São Sebastião para seguirem depois em peregrinação até ao Parque Tejo.







Nuno Veiga/Lusa

Pelas 11:15, a estação de São Sebastião, que marca o início da linha em direção ao Aeroporto, estava à pinha, com milhares de peregrinos à espera do metro com destino ao Oriente.A agência Lusa constatou no local que agentes da PSP encontravam-se a controlar o acesso dos peregrinos à plataforma do metro, para conseguir escoar os passageiros e impedir um número excessivo de pessoas no local.Quem saía dali para trabalhar, no aeroporto ou até no centro comercial que existe na zona da estação do Oriente, mostrava um papel da entidade patronal à polícia na tentativa de conseguir "furar" a mancha de peregrinos e assim não perder o metro para o emprego.Nas estações Saldanha, Alameda e Olaias, o cenário era idêntico: milhares à espera de entrar no metro para se dirigirem ao Oriente, estação que hoje fica mais próxima do Parque Tejo, local onde decorre, ao final do dia, a Vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o Papa Francisco.Nos últimos três dias, a empresa de transporte público tem acionado uma série de medidas de segurança em situações de grande afluência de passageiros.Além dos canais de validação (torniquetes), que desempenham uma função de controlo do acesso das pessoas de e para o cais, outras medidas de segurança passam pelo "controlo de entradas efetuado por elementos do metro e pela PSP, pelo aumento de comboios e da sua frequência para escoar os clientes do cais, entre outras", indicou o Metropolitano de Lisboa.Da estação do Oriente, milhares de peregrinos com bandeiras do seu país, mochilas e saco-cama às costas dirigiam-se, pelas 12:30, para o Parque Tejo, num percurso de cerca de 2,5 quilómetros feito a pé, junto ao rio e debaixo de uma temperatura a rondar os 33 graus Celsius.A Lusa constatou também que, pelas 14:00, milhares de peregrinos dirigiam-se até ao Parque Tejo percorrendo pelo menos cinco quilómetros, pela berma da Segunda Circular, aeroporto, Avenida de Berlim e Avenida Francisco Luís Gomes.À mesma hora, o trânsito encontrava-se muito condicionado para quem se dirigia até ao Parque Tejo de carro ou autocarro.Lisboa está a ser palco da JMJ, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.