Coreia do Sul irá acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude

A próxima Jornada Mundial da Juventude vai realizar-se em Seul, Coreia do Sul, em 2027. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco após a missa de envio do evento em Lisboa, que termina este domingo.







O Papa Francisco pediu hoje aos jovens que não tenham medo, frase que repetiu por diversas vezes, dizendo-lhes que são presente e futuro."Não tenham medo", afirmou Francisco, em espanhol, na missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Parque Tejo, em Lisboa.A missa está a ser concelebrada por 30 cardeais, 700 bispos e 10 mil sacerdotes. A comunhão vai ser distribuída por 10 mil ministros.Francisco reconheceu que os jovens "cultivam grandes sonhos", mas "muitas vezes ficam com receio e pensam que não vão ser capazes"."Todos vós quereis mudar o mundo e quereis mudar pela justiça e pela paz", continuou, destacando que os jovens "são presente e futuro".Aos milhares de jovens, insistiu que "não temam, não tenham medo", e pediu-lhes para se animarem, tendo recebido uma salva de palmas.Antes, Francisco disse que os jovens precisam de luz, que seja esperança, face a tanta escuridão que assalta a vida e face a tantas "derrotas quotidianas"."Ele [Jesus] é luz que não se apaga, que brilha ainda de noite, que ilumina o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade de fazer qualquer coisa na vida", disse.Contudo, avisou que as pessoas nunca serão luminosas se estiverem debaixo dos holofotes ou quando "exibem uma imagem perfeita"."Tornamo-nos luminosos e brilhantes quando, ao acolher Jesus, aprendemos a amar como ele amou", adiantou.Francisco pediu ainda aos presentes que não se enganem, "vão ser luz quando fizerem atos de amor para fora", porque se o fizerem para dentro "aí a luz apaga-se".Alertou ainda as centenas de milhares de pessoas, sobretudo jovens, para terem cuidado com "os egoísmos disfarçados de amor"."Escutem o Senhor porque ele vai dizer qual o caminho do amor", adiantou.Um milhão e meio de pessoas estão a assistir à missa de encerramento da JMJ, que começou na terça-feira.A JMJ é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na manhã de quarta-feira e deslocou-se ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz.