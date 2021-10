OE2022: PR revela diligências até ao começo do debate e considera que fez o que tinha a fazer

O Presidente da República revelou esta terça-feira que fez "diligências complementares", que recusou especificar, até ao começo do debate do Orçamento do Estado para 2022 na generalidade e considerou que fez o que tinha a fazer.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

"Até ao momento do começo do debate, a partir desse momento obviamente não podia intervir, mas até ao momento do começo do debate ainda fiz diligências complementares para ver se era possível que, de facto, se chegasse a entendimento", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída de uma conferência na Associação Nacional de Farmácias, em LisboaQuestionado se conseguiu estabelecer pontes, o chefe de Estado não adiantou o resultado dos seus contactos: "Eu não tenho acompanhado o debate [do Orçamento na Assembleia da República] hoje, mas sabem como verdadeiramente esse é o domínio do diálogo em que os partidos políticos, no parlamento e fora do parlamento, têm a palavra"."Essa palavra vai até ao último segundo antes da votação [na quarta-feira]. Mas eu sinto que fiz o que tinha a fazer", acrescentou o Presidente da República.Interrogado sobre que diligências fez e se estão relacionadas com os deputados eleitos pela Madeira, respondeu: "Eu não especifico diligências que faço. Achava que devia fazê-las dentro do que era possível num determinado contexto. No fundo, foram vários os que intervieram ao longo deste processo. E agora a palavra é da Assembleia da República, o debate está a correr, vai correr".A comunicação social perguntou-lhe ainda se os votos dos deputados do PSD eleitos pela Madeira poderão ser solução para a viabilização do Orçamento, mas Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a prestar mais declarações.O debate do Orçamento do Estado para 2022 na Assembleia da República na generalidade começou hoje e termina na quarta-feira, com a votação da proposta do Governo.Com os votos contra anunciados por PCP, BE e PEV, que se juntam aos dos partidos à direita, PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, somando 117 no total, o Orçamento será chumbado na generalidade -- um cenário que o Presidente da República avisou que conduzirá à dissolução do parlamento e a eleições antecipadas.A proposta do Governo conta apenas com os votos a favor dos 108 deputados do PS e cinco abstenções, do PAN e das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joacine Katar Moreira.