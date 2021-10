OE2022: BE disponível para compromissos razoáveis, mas sem abdicar de soluções estáveis

O BE defendeu esta terça-feira que é na negociação orçamental que o Governo "cria condições para o apoio parlamentar que pretende", reiterando a disponibilidade para um orçamento com "compromissos razoáveis que sejam soluções estáveis", das quais não abdica.







MIGUEL A. LOPES/LUSA

Numa intervenção desde a tribuna da Assembleia da República durante o primeiro dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), a deputada do BE Mariana Mortágua reiterou que este documento apresentado pelo Governo "não traduz uma negociação à esquerda e não resolve os problemas que o país enfrenta"."Estamos disponíveis para viabilizar um orçamento que integre compromissos razoáveis que sejam soluções estáveis, mas não nos peçam que abdiquemos dessas soluções", avisou."Não nos peçam que vivamos bem com a eternização da troika nos salários e nas pensões. Não nos peçam que deixemos para outro momento este debates porque sabemos bem que em todos os outros debates, sobretudo na discussão laboral, quase sempre o PS votou com a direita ou arrastou processos sem soluções", elencou.Segundo Mariana Mortágua, "é na negociação anual do voto do orçamento que o Governo cria as condições para o apoio parlamentar que pretende"."Pois crie essas condições no trabalho, nas pensões, na saúde e terá um orçamento", desafiou.Para a deputada bloquista, "em respeito" pelo trabalho da anterior legislatura, a da conhecida geringonça, mas sobretudo em respeito pelo povo português, o partido tem "a obrigação de responder aos problemas estruturais do país com mais do que promessas e medidas simbólicas ou de circunstância"."Bem sei que as bancadas da direita fazem aqui um exercício mórbido sobre a geringonça. Os filhos da política do empobrecimento do país têm saudades do poder", alertou.No entanto, na análise de Mariana Mortágua, os portugueses olham para direita e que veem "são partidos engalfinhados sobre a castração e a pena de morte, sobre como castigar os ciganos por serem ciganos, sobre como entregar hospitais públicos aos Melos e à Fosun, sobre como lançar milhões de euros para a incompetência"."O país vê o panorama da vingança social que a direita quer impor a Portugal", criticou.À esquerda, prosseguiu a deputada bloquista, os portugueses identificam "divergências e é verdade que elas são sérias"."Divergências que impedem um compromisso neste orçamento, mas que antecipam a discussão que vai determinar o futuro: a alteração das regras que determinam o valor do salário e da pensão, que protegem os serviços públicos, a começar pelo SNS; e que combatem estruturalmente a pobreza, as desigualdades e as alterações climáticas", elencou.