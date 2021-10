OE2022: Costa afirma que Governo vai continuar a trabalhar para um acordo

O primeiro-ministro afirmou hoje que está confiante de ter um bom Orçamento e realçou que vai continuar a trabalhar com os parceiros à esquerda do PS e PAN para um acordo de viabilização da proposta do Governo.







António Costa

António Costa falava à entrada para um encontro com a JS sobre o Orçamento do Estado para 2022, no Campo Grande, em Lisboa, depois de ter estado reunido esta tarde com o Bloco de Esquerda e com o PCP."Vamos continuar a trabalhar. Tenho a confiança de que temos um bom Orçamento e que pode naturalmente ser melhorado na Assembleia da República", declarou o secretário-geral do PS.Interrogado se Bloco de Esquerda e PCP também têm a mesma perspetiva em relação aos resultados do processo negocial, António Costa respondeu: "Isso têm de perguntar a cada um deles".