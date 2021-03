De acordo com a fonte, a vítima terá sido morta com uma faca.

Jovem de 25 anos assassinada no Porto por uma mulher

Uma jovem de 25 anos foi assassinada este sábado, no Porto, por uma outra mulher, que se entregou à PSP, disse à Lusa fonte desta polícia.







Arma do crime foi uma faca

De acordo com a fonte, a vítima terá sido morta com uma faca.O crime ocorreu cerca das 06h35, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas.De acordo com informação avançada pelo jornal Correio da Manhã , a suspeita seria ex-namorada da vítima, que foi encontrada na rua, local onde viria a morrer.O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.