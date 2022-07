A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Jovem de 23 anos esfaqueado com gravidade na Avenida dos Aliados no Porto

Um jovem de 23 anos foi esfaqueado na madrugada de hoje, na Avenida dos Aliados, no Porto, junto à estação de metro, na sequência de "desacatos" entre dois grupos, disse fonte da PSP à Lusa.





Em declarações à Lusa, o Oficial de Dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto, disse que o jovem, esfaqueado em várias partes do corpo, foi transportado em estado grave para o Hospital de Santo António.De acordo com a fonte, um grupo de sete indivíduos abordou um outro grupo de quatro, envolvendo-se em desacatos, tendo um elemento do grupo mais pequeno sido esfaqueado.O agressor não foi identificado, na altura do crime, mas dada a presença de testemunhas e o facto de existir vigilância na estação de metro "ajudam na sua identificação", referiu.Os desacatos ocorrerem cerca das 04:30, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária.