José Eduardo dos Santos internado em unidade de cuidados intensivos

O antigo Presidente da Angola José Eduardo dos Santos está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona onde tem recebido tratamento médicos desde 2019, confirmou hoje à Lusa fonte próxima do antigo chefe de Estado.







José Eduardo dos Santos Lusa

A notícia do deterioramento do estado de saúde de José Eduardo dos Santos e internamento numa unidade de cuidados intensivos foi avançada esta noite pelo Negócios José Eduardo dos Santos foi Presidente de Angola durante 38 anos, entre 1979 e 2017, cumprindo uma das mais longas presidências do mundo.