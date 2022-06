Infarmed manda retirar do mercado produtos cosméticos da marca Novex

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Infarmed determinou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado de produtos cosméticos da marca Novex por conterem na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional, anunciou a autoridade de saúde.





A utilização de ingredientes Butylphenyl methylpropional e Piritiona de zinco tinha sido proibida em 14 de março, não podendo ser comercializados nem disponibilizados ao consumidor produtos cosméticos que tenham na sua composição estas susbstâncias.Numa nota publicada na quinta-feira, na sua página da Internet, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) adianta que no âmbito de uma ação de fiscalização, constatou a existência no mercado nacional de produtos cosméticos da marca Novex, da empresa Brazilian Secrets Cosmética Unipessoal Lda, que continham na sua composição o ingrediente Butylphenyl methylpropional.Assim, o Infarmed determinou que as entidades que disponham destes produtos não os disponibilizem e que os consumidores que os possuam não os utilizem.Em causa estão os produtos: Novex Salon Blindagem 400g, Novex Blindagem 200 ml, Novex Salon Blind CrTratamento Condicionador Exp 90g, Novex Pra Bombar Tratamento Condicionador 200ml, Nutrire Novex Recarga Queratina 80g e Biosalut Pack, especifica o Infarmed.DD // SBLusa/Fim