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FC Porto garante quartos de final da Liga Europa após nova vitória sobre Estugarda

Lusa 21:52
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Os ‘azuis e brancos’ consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72).

O FC Porto confirmou esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final da Liga Europa de futebol, ao vencer novamente o Estugarda, por 2-0, em jogo da segunda mão dos ‘oitavos’, disputado no Estádio do Dragão.

FC Porto vence Estugarda
FC Porto vence Estugarda AP Photo/Luis Vieira

Uma semana após o triunfo por 2-1 na Alemanha, os ‘azuis e brancos’ consumaram a passagem com golos de William Gomes (21 minutos) e Victor Froholdt (72), para garantirem pela quinta vez a presença nos ‘quartos’ da segunda competição da UEFA, que venceram em 2010/11 e em 2002/03, esta ainda sob a designação de Taça UEFA.

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