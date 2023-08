Valproato. O fármaco que as grávidas não devem tomar, mas continua a ser prescrito

O valproato, um fármaco anticonvulsivante prescrito a quem sofra de enxaqueca, doença bipolar ou epilepsia, não deve ser tomado por mulheres grávidas. Mas será que tanto os profissionais de saúde como as pacientes estão cientes deste risco? A Universidade do Porto vai lançar este mês um estudo com vista a "avaliar o grau de conhecimento de profissionais de saúde e de doentes sobre o risco da utilização de valproato e substâncias relacionadas durante a gravidez e sobre as medidas que existem para minimizar esse risco", relata à SÁBADO Inês Vaz, investigadora da Faculdade de Medicina do Porto, instituição que realiza o estudo encomendado pelo Infarmed em parceria com a Unidade de Farmacovigilância do Porto.