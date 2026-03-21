Trump ameaça enviar agentes do ICE para garantir controlos de segurança nos aeroportos

Desde 14 de fevereiro, o financiamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), responsável pelos controlos de segurança nos aeroportos, está congelado devido ao desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas da polícia de imigração.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou este sábado colocar agentes do Serviço de Controlo de Imigração e Alfândega (ICE) a realizar controlos de segurança nos aeroportos norte-americanos, para resolver os tempos de espera.



Donald Trump, presidente dos EUA

Em causa estão períodos de espera de passageiros que se têm prolongado por horas por causa da ausência de agentes especializados, como consequência da falta de pagamento decorrente da paralisação orçamental parcial do departamento que tutela os controlos aeroportuários.

“Se os democratas de extrema-esquerda não assinarem imediatamente um acordo para que o nosso país, em particular os nossos aeroportos, volte a ser livre e seguro, vou enviar os nossos brilhantes e patriotas agentes do ICE para os aeroportos, onde se encarregarão da segurança”, afirmou o Presidente dos Estados Unidos da América, numa publicação na rede social Truth Social.

Desde 14 de fevereiro, o financiamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), responsável pelos controlos de segurança nos aeroportos, está congelado devido ao desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre as práticas da polícia de imigração.