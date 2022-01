Homem detido por suspeita de 153 crimes de violação no concelho da Moita

Um homem de 41 anos foi detido por suspeita da prática de dois crimes de violência doméstica e 153 crimes de violação ocorridos no concelho da Moita, no distrito de Setúbal, informou hoje a Polícia Judiciária.







Em comunicado, a PJ adianta que o homem é suspeito de violação da filha da companheira durante o ano de 2020.De acordo com a PJ, as violações funcionavam como um pagamento para que o homem deixasse a companheira e os dois filhos continuar a viver na sua casa."Os factos ocorreram até dezembro de 2021, altura em que as vítimas apresentaram queixa no Órgão de Polícia Criminal local", refere a PJ.O detido, que já tinha antecedentes por crimes de roubo, foi presente a primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.