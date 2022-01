Palácio em Roma com o único mural conhecido de Caravaggio vai a leilão

O palácio com o único mural conhecido de Caravaggio vai a leilão esta terça-feira, por ordem judicial, com um preço base de 353 milhões de euros, embora os especialistas considerem que esta propriedade em Roma tem um valor "incalculável".





O leilão da Villa de Aurora, que tem despertado a atenção do mercado nacional e internacional, começa às 15:00 de hoje [14:00 em Lisboa] e prolonga-se durante 24 horas para a receção de ofertas.Residência histórica da família Ludovisi, berço de cardeais e até de dois papas ao longo da história, um juiz determinou o seu leilão porque os herdeiros do último proprietário, Nicolò Boncompagni Ludovisi, que morreu em 2018, foram incapazes de o mantê-lo e têm de saldar uma dívida fiscal.O palácio, com seis andares e rodeado por um grande jardim, é considerado um 'tesouro' porque no teto de uma das suas salas está o único mural conhecido do conceituado pintor italiano Michelangelo Merisi Caravaggio (1571---1610), a representação dos deuses Júpiter, Neptuno e Plutão.Além desta famosa pintura, o edifício tem também inúmeras peças de arte, como a alegoria da Aurora, obra de Guercino, expoente do barroco romano, além de outras pinturas como de Dominichino , Paul Bril ou Giambattista Viola.Atualmente mora no palácio a atriz norte-americana Rita Jenrette, viúva do aristocrata Nicolò Boncompagni Ludovisi.Um juiz fixou o preço inicial em 353 milhões de euros, embora um especialista o tenha elevado para 471 milhões de euros, enquanto historiadores referem que o valor é "incalculável".Nos últimos dias, foi lançada uma campanha para que o Estado italiano assuma este palácio, devido ao alto valor histórico e cultural.Segundo a legislação, o Estado apenas pode exercer o direito de preferência no prazo de 60 dias após a aquisição do imóvel por um particular e por um valor superior.Até ao momento o Governo italiano ainda não admitiu esta hipótese, em parte por não pretender interferir com o leilão, embora fontes do Ministério da Cultura realcem que o valor inicial equivale a um quinto do orçamento anual desta pasta.Há quinze anos, o fundador da Microsoft, Bill Gates, ofereceu cerca de 200 milhões de euros para a sua aquisição, revelou à agência EFE uma das herdeira.