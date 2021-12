GNR de Odemira: Marcelo pede respeito pelos direitos dos imigrantes

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje confiar que será feita justiça, com rapidez, em relação às acusações de "inaceitáveis violações de liberdades, direitos e garantias" por parte de elementos da GNR a imigrantes.







Lusa

"O Presidente da República confia que Justiça será feita, com rapidez, em relação às acusações de inaceitáveis violações de liberdades, direitos e garantias", refere uma nota publicada no "site" da Presidente da República.Marcelo Rebelo de Sousa lembrou, por um lado, que "as forças e serviços de segurança, e o Estado em geral, são particularmente responsáveis pelo seu respeito e cumprimento" e que, por outro, "os crimes ou infrações cometidos por elementos de uma força não podem ser confundidos com a missão, a dedicação e a competência da generalidade dos seus membros".