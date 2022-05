Forças russas iniciam operação de desminagem na fábrica Azovstal

Equipas de sapadores de engenharia militar estão a levar a cabo operações de desminagem do extenso perímetro da fábrica Azovstal, na cidade ucraniana de Mariupol, disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia.







REUTERS/Alexander Ermochenko

Tópicos Azovstal Rússia forças desminagem fábrica

As instalações da metalúrgica Azovstal, com mais de 11 quilómetros quadrados, foram o último bastião dos combatentes ucranianos na cidade portuária de Mariupol.Segundo o Ministério da Defesa de Moscovo foram neutralizados "mais de uma centena de artefactos" (não especificados) que se encontravam na fábrica, após a retirada das forças ucranianas.A Rússia anunciou no passado dia 20 de maio a "completa rendição" dos defensores de Azovstal.Nessa altura, os últimos combatentes (531 ucranianos) que se encontravam nos subterrâneos da instalação fabril há quase dois meses entregaram-se às tropas russas.No total, de acordo com Moscovo, durante a semana passada entregaram-se 2.439 combatentes ucranianos, na maioria membros do batalhão nacionalista Azov, que integram o Exército regular de Kiev.Os separatistas pró-russos de Donetsk anunciaram anteriormente planos para a destruição da fábrica que foi construída durante o regime soviético.A cidade portuária de Mariupol, fundada no século XVIII, passou a chamar-se Zhadanov (entre 1948 e a queda da União Soviética nos anos 1990) em honra de Andrey Alexandrovich Zhadanov, um alto funcionário do Partido Comunista da União Soviética próximo de Estaline.O atual proprietário da Azovstal é o magnata ucraniano Rinat Ajmetov.Durante o último fim de semana, as autoridades russas sugeriram a possibilidade da troca de combatentes que se encontravam na fábrica pelo político da oposição ucraniano próximo do Kremlin, Viktor Medvedchuk, preso em Kiev, mas a opção já foi descartada.A segunda invasão da Rússia em território ucraniano começou no passado dia 24 de fevereiro.