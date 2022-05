A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Sismo de 2,8 na escala de Richter sentido no concelho de Santiago do Cacém

Um sismo de magnitude 2,8 na escala de Richter foi hoje sentido no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).







Em comunicado, o IPMA adianta que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 12 quilómetros a Este de Santiago do Cacém e foi registado pelas 07:27 nas estações da Rede Sísmica do Continente.Este abalo foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal).Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).A intensidade máxima II da escala de Mercalli modificada significa que o abalo foi "sentido pelas pessoas em repouso nos andares elevados de edifícios".