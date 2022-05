Estados Unidos dispostos a intervir militarmente caso a China invadisse Taiwan

As mais lidas

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse hoje que os Estados Unidos interviriam militarmente caso a China invadisse Taiwan, numa das declarações mais fortes e abertas de apoio a Taipé por um líder da Casa Branca em décadas.







Reuters

Joe Biden disse que a obrigação de proteger a ilha tornou-se "ainda mais forte" após a invasão da Ucrânia pela Rússia. "Esse é um compromisso que assumimos", disse o chefe de Estado norte-americano, numa conferência de imprensa, em Tóquio.Para o Presidente dos EUA, o uso da força pela China contra Taiwan "simplesmente não seria apropriado" e "mudaria toda a região", constituindo um evento semelhante ao que aconteceu na Ucrânia.Sob o princípio "Uma só China", os EUA reconhecem Pequim como o governo legítimo da China e cortaram relações diplomáticas com Taiwan.No entanto, Washington mantém contactos não oficiais com o território, incluindo uma embaixada de facto em Taipé. Os EUA também fornecem equipamento militar para a defesa da ilha.China e Taiwan vivem como dois territórios autónomos desde 1949, altura em que o antigo governo nacionalista chinês se refugiou na ilha, depois da derrota na guerra civil frente aos comunistas.Pequim considera Taiwan parte do seu território, apesar de a ilha operar como uma entidade política soberana, e ameaça utilizar a força, caso o território declare formalmente independência.Nos últimos anos, centenas de caças chineses entraram na Zona de Identificação da Defesa Aérea (ADIZ) de Taiwan, numa demonstração de força por parte de Pequim