FC Porto perde em Liverpool mas continua firme na luta pelos 'oitavos' de 'Champions'

FC Porto beneficiou da derrota por 1-0 sofrida pelo Atlético de Madrid na receção ao AC Milan para se manter no segundo lugar da 'poule', com cinco pontos.

O FC Porto perdeu hoje por 2-0 no estádio do Liverpool, na quinta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões de futebol, mas continua a depender apenas de si para se qualificar para os oitavos de final.







REUTERS/Phil Noble

A equipa inglesa, que já estava apurada para os 'oitavos' e até tinha assegurado a vitória no grupo, fixou o resultado durante a segunda parte, com golos de Thiago Alcântara, aos 52 minutos, e Salah, aos 70, reeditando o triunfo da primeira volta (goleada por 5-1, no Porto) e continuando sem perder com os 'dragões'.O FC Porto beneficiou da derrota por 1-0 sofrida pelo Atlético de Madrid na receção ao AC Milan para se manter no segundo lugar da 'poule', com cinco pontos, mais um do que espanhóis e italianos, necessitando de vencer na última ronda receção aos 'colchoneros' para não ficar dependente do resultado do jogo entre milaneses e Liverpool.