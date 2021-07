Empresa vai recolher medicamento que pode ter fibras de vidro

O Infarmed informou hoje que a empresa Kyowa Kirin Farmacêutica vai recolher voluntariamente lotes de um medicamento usado para prevenir náuseas ou vómitos após uma cirurgia devido à possibilidade de conter partículas/fibras de vidro visíveis.







Trata-se de alguns lotes do medicamento Xomolix, Droperidol, 2,5 mg/ml, solução injetável, 10 ampolas de 1 ml, usado também quando se recebe analgésicos à base de morfina após uma cirurgia.O Infarmed explica que a recolha voluntária, que abrange dois lotes do medicamento com validade até 2023, se deve à possibilidade de existirem partículas / fibras de vidro visíveis.Além de determinar a suspensão imediata da comercialização dos lotes em causa, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa que as entidades que possuam estes lotes de medicamento em 'stock' não os podem vender, dispensar ou administrar e devem proceder à sua devolução.