Desmantelado “supercartel” de tráfico de droga e detidas 49 pessoas na Europa e Dubai

As autoridades policiais de seis países desmantelaram um "supercartel" de traficantes de droga que controlavam cerca de um terço do comércio de cocaína na Europa e detiveram 49 suspeitos, informou hoje a Europol.







REUTERS/Eva Plevier

Em comunicado, a Europol adiantou que foram detidas 49 pessoas durante a investigação, tendo as últimas operações sido feitas na Europa e nos Emirados Árabes Unidos, entre 08 e 19 de novembro.De acordo com o serviço europeu de polícia, as forças policiais envolvidas na "Operação Desert Light" visaram tanto o "centro de comando e controle quanto a infraestrutura logística de tráfico de drogas na Europa".Mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas durante as investigações realizadas em Espanha, França, Bélgica, Holanda e Emirados Árabes Unidos com o apoio da Europol.A Agência Antidrogas dos EUA também desempenhou um papel importante no desmantelamento da organização, que também estava envolvida em lavagem de dinheiro, segundo a Europol."A escala de importação de cocaína para a Europa sob o controle e comando dos suspeitos era enorme", de acordo com a Europol, acrescentando que estes usaram comunicações criptografadas para organizar os carregamentos de drogas.A Holanda foi o país onde mais detenções foram feitas, com 14 suspeitos em 2021.A Europol adiantou ainda que seis "alvos de alto valor" foram detidos no Dubai.Mais de 214 toneladas de cocaína foram apreendidas em 2020, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, e especialistas do Observatório Europeu de Drogas e Toxicodependência acreditam que a quantidade pode chegar a 300 toneladas em 2022.