Cristiano Ronaldo marca, mas Manchester United perde na visita ao Arsenal

O Manchester United atrasou-se este sábado na luta por um lugar na Liga dos Campeões, ao perder na visita ao Arsenal, por 3-1, em jogo da 34.ª jornada da Liga inglesa que marcou o regresso de Cristiano Ronaldo.







REUTERS/David Klein

O internacional português tinha sido poupado na deslocação terça-feira ao terreno do Liverpool, que o United perdeu por 4-0, um dia depois de comunicar a morte de um dos seus filhos gémeos, de que a companheira estava à espera.No regresso à equipa, o avançado mereceu o apoio dos adeptos nas bancadas do Emirates Stadium, que, tal como tinha acontecido em Anfield Road, então sem o jogador em campo, lhe dedicaram aplausos ao minuto sete, o número da sua camisola.Ronaldo foi dos melhores na formação de Manchester, num jogo em que reduziu para 2-1 aos 34 minutos, assistido por Matic, naquele que foi o seu 100.º golo na Premier League, igualando os números de Ryan Giggs, Paul Scholes e Wayne Rooney no United.Além do golo, o português ainda teve um lance anulado por fora de jogo milimétrico, aos 60 minutos, no que seria o 2-2, e pouco antes de o Arsenal 'matar' o jogo, com uma bomba de Granit Xhaka, aos 70 minutos, fazendo o 3-1.Foi um resultado que acabou por castigar o Manchester United, melhor na segunda parte, que teve duas bolas do lateral português Diogo Dalot nos 'ferros', aos 24 e 63 minutos, e viu o também português Bruno Fernandes falhar uma grande penalidade, aos 57.O médio, que também podia ter feito o 2-2, fez a paradinha e já com o guarda-redes batido, levou a bola ao poste direito da baliza de Ramsdale, no que foi a segunda grande penalidade falhada pelo português esta época.No United é preciso recuar até à época de 1997/98 para assinalar um jogador dos 'red devils' que tenha falhado dois penáltis numa mesma época, o que aconteceu com o antigo internacional inglês Teddy Sheringham.O Arsenal, que também teve Cédric Soares a titular, acabou por tranquilizar com o 3-1 de Xhaka, depois de uma primeira parte em que tinha sido melhor, com um golo madrugador do português Nuno Tavares, aos três minutos, e um golo de Saka, de penálti, aos 32.O importante triunfo diante de um concorrente direto, deixa o Arsenal no quarto lugar de acesso à 'Champions', com mais um jogo e três pontos do que o Tottenham, que ainda hoje visita o Brentford e pode recuperar a posição.O Manchester United tem a luta pela 'Champions' mais difícil, com a equipa em sexto, a seis pontos do Arsenal, e com mais um jogo disputado, enquanto o West Ham, que também tem menos um jogo, é sétimo, a dois pontos dos 'red devils'.A Liga inglesa é liderada pelo Manchester City, com 77 pontos, seguido do Liverpool, com 76, ambos com 32 jogos, e já distantes do Chelsea, com 62, e menos um jogo.RPM // NFOLusa/Fim