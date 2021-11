Crise nos Açores: Ventura recua e diz que "cenário não está fechado"

O líder do Chega afirmou esta sexta-feira que a decisão de retirar o apoio parlamentar ao Governo dos Açores "não está fechada" e garantiu "total sintonia" com o deputado do partido na região, José Pacheco.







ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Reagindo numa declaração em vídeo à conferência de imprensa do deputado único do Chega nos Açores - que afirmou esta sexta-feira que "nada está fechado" quanto ao Orçamento Regional para 2022 - André Ventura garantiu "total sintonia" com o representante do partido na região autónoma.O líder do Chega recuou na postura que tinha adotado na quarta-feira passada, quando tinha garantido que a decisão era "fortemente definitiva" e que, "no que depender da Direção Nacional do Chega e do presidente", o apoio ao Governo regional tinha morrido naquele dia."O cenário (...) não está fechado, vamos continuar a articular, vamos continuar a trabalhar e vamos continuar juntos a exigir aquilo que foi acordado com o Chega e aquilo que é também a exigência da população nos Açores", afirmou esta sexta-feira André Ventura.O presidente do Chega reiterou que o "Chega chegou a um ponto de saturação face ao PSD nacional e regional", acusando o Governo regional açoriano de falhar em "coisas básicas como compromissos na luta contra a corrupção, reduzir o tamanho do executivo e os gastos com os cargos políticos, compromissos na forma de relação entre os dois partidos"."Conforme deixou muito claro o deputado José Pacheco, as coisas não estão neste momento encerradas, mas há um claro nível de saturação entre o Chega e o PSD e há exigências muito claras que, a não serem cumpridas, determinarão o voto contra do Chega ao Orçamento do Estado e à viabilidade deste Governo açoriano", referiu.Ventura afirmou também que, no partido, "há uma articulação plena e harmoniosa a nível regional, autárquico e nacional" na "defesa daquilo que é o projeto do Chega"."Não cederemos um milímetro nem aceitaremos chantagem, estaremos firmes nessa defesa e é isso que continuaremos a fazer: ou há uma mudança ou a nossa atitude será sempre firme na defesa das populações, dos valores em que acreditamos, mesmo que isso tenha custos políticos", frisou.O deputado do Chega nos Açores disse esta sexta-feira que "nada está fechado" quanto ao Orçamento para 2022, dependendo de negociações em curso, incluindo para um novo acordo parlamentar, e de o partido ser tratado "com respeito", regional e nacionalmente.Dizendo ter o apoio do líder nacional do Chega, Pacheco afirmou que o acordo de incidência parlamentar com os partidos de coligação "vai ser rasgado", "não foi bem feito" e vai ser revisto, recusando, contudo, precisar do aval do representante da República.A Assembleia Legislativa é composta por 57 eleitos e a coligação de direita -- que representa 26 deputados - precisa de mais três parlamentares para ter maioria absoluta.Como a coligação assinou um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD com a Iniciativa Liberal, era esperada a viabilização do Orçamento Regional 2022 por estes partidos, bem como pelo deputado independente (que manteve o apoio ao executivo quando saiu do Chega).Porém, a IL tem ameaçado votar contra, referindo agora que continua "a lutar" nas negociações, e o deputado independente, Carlos Furtado, afirmou que o entendimento parlamentar pós-eleições "já morreu", pelo que "ou as pessoas mudam ou mais vale ir para eleições".O parlamento conta ainda com mais 28 deputados: 25 deputados do PS, que já anunciou o voto contra, dois do BE, que admitiu votar contra, e um do PAN. Neste último caso, o deputado único, que se absteve sobre o Programa de Governo e o Orçamento Regional 2021, aguarda apenas a validação da comissão política local para votar contra o Orçamento 2022, discutido na próxima semana.