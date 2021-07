Covid-19: Eventos públicos autorizados e casamentos com teste obrigatório nos Açores

Os eventos públicos culturais e desportivos podem realizar-se em todos os concelhos dos Açores a partir de sábado e, nos casamentos e batizados, começam a ser exigidos testes ao SARS-CoV-2, anunciou hoje o secretário da Saúde.





"Eventos públicos, culturais ou desportivos podem existir e com público em qualquer nível de risco, apenas com limitação de lotação", adiantou o titular da pasta da Saúde nos Açores, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.Até agora, nos Açores estava suspensa a realização de "eventos públicos promovidos pela administração regional, incluindo institutos públicos e empresas do setor público empresarial regional" nos concelhos com médio, médio alto e alto risco de transmissão do coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, havendo a recomendação para que autarquias e entidades do setor privado seguissem a mesma medida.A partir das 00:00 de sábado passa a ser possível a realização de eventos públicos em todos os concelhos, mas a lotação máxima depende do nível de risco."Nos concelhos de muito baixo risco, há uma limitação de lotação de metade da respetiva capacidade. Nos de baixo risco, é de um terço da respetiva capacidade e, nos concelhos de médio risco ou superior, um quarto da respetiva capacidade e sujeitos a plano de contingência", revelou Clélio Meneses.Quanto aos eventos privados que impliquem maior concentração de pessoas, como casamentos ou outras festas religiosas, também passam a poder realizar-se em todos os concelhos, independentemente do nível de risco, mas os participantes terão de realizar testes de despiste do SARS-CoV-2."Considerando que há evidência de maior risco de contaminação em festejos e ajuntamentos, nomeadamente casamentos, batizados e eventos do género, está definido que podem realizar-se, em qualquer nível de risco. No entanto, com limites de lotação, de acordo com os níveis de risco, mas também com obrigatoriedade de realização de testes para participar neste tipo de eventos", avançou o secretário regional da Saúde.Segundo Clélio Meneses, "se forem testes PCR, têm de ser feitos com um máximo de 72 horas de antecedência relativamente à ocorrência do evento", se forem testes de antigénio devem ser realizados com antecedência de 48 horas e "os autotestes podem ser realizados no momento".Os Açores têm atualmente 306 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 286 em São Miguel, nove na Terceira, seis no Pico, dois no Faial, dois em São Jorge e um nas Flores.Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 6.580 casos de infeção, tendo ocorrido 6.099 recuperações e 34 mortes. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 83 pessoas e 58 apresentaram comprovativo de cura anterior.