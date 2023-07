Costa aguarda pela aprovação final do relatório da TAP para avaliar consequências políticas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O primeiro-ministro, António Costa, aguarda pelas conclusões finais do relatório da comissão de inquérito à TAP para saber se há alguma consequência política a retirar e afirmou que o Governo "está tranquilo e descansado".







José Coelho/Lusa

"Não conheço o que diz o relatório, aguardo pelas as conclusões finais do relatório para saber se há alguma outra consequência política a retirar", declarou António Costa.O primeiro-ministro respondia aos jornalistas, em Aveiro, após questionado sobre o caso em concreto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, cujo pedido de demissão, em 2 de maio, recusou.Ressalvando que ainda não leu o relatório preliminar, António Costa disse que o Governo está tranquilo quanto às conclusões."Estamos absolutamente tranquilos e descansados desde o início", afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que ainda há passos a dar até às conclusões finais, da apresentação e discussão de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares até à aprovação do relatório final.