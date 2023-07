Leia aqui o relatório preliminar da TAP na íntegra

Relatório não faz referência ao ex-adjunto do ministério das Infraestruturas ou a atuação do SIS na recuperação do portátil levado. "É um relatório sobre a gestão da empresa e a gestão da tutela política da TAP."

O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política de gestão da TAP foi entregue esta terça-feira, pouco antes da meia-noite. O documento, cuja relatora é a deputada do PS Ana Paula Bernardino, conclui que o Governo não teve interferência na gestão da TAP, oculta qualquer atuação do adjunto Frederico Pinheiro (envolvido em conflitos na sede do Ministério das Infraestruturas) e a atuação do SIS na recuperação do portátil por ele levado.









A apreciação do relatório em plenário da Assembleia da República deverá acontecer a 19 de julho, na última reunião com votações desta sessão legislativa, e os partidos podem apresentar propostas de alteração em comissão até ao próximo dia 10.

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana