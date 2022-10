Clima: Três ativistas que protestavam junto à Galp detidos pela PSP

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Três ativistas que participavam esta manhã num bloqueio à sede da Galp, em Lisboa, em protesto contra o papel das petrolíferas no aumento do custo de vida, foram detidas, indicaram fontes da PSP e da organização. Já os restantes ativistas que participaram do bloqueio "seguiram para a esquadra 36, do Bairro Padre Cruz, em apoio às pessoas detidas", adiantou a Climáximo, coletivo que luta pela justiça climática, em comunicado.







LUSA

A carregar o vídeo ... Protesto na sede da Galp em Lisboa

Mais de 20 ativistas estiveram esta manhã a bloquear a entrada da sede da Galp, em Lisboa, em protesto contra o papel das empresas petrolíferas na crise do custo de vida e na crise climática. Em declarações por telefone à agência Lusa, João Camargo, ativista da Climáximo, sublinhou que o objetivo é "interromper a atividade regular e criminosa dentro desta empresa"."Queremos com esta ação tornar inequívoca a realidade de que empresas como a Galp e os seus lucros multimilionários são os responsáveis pelo aumento de custo de vida em Portugal e pelo caos climático. (...) Empresas como a Galp têm que ser travadas", disse.Segundo a Climáximo, os "lucros recorde da Galp de 420 milhões de euros no primeiro semestre estão diretamente relacionados com o aumento dos preços e da inflação".Para os ativistas, o "aumento do custo de vida dos povos nos países por todo o mundo é consequência de uma economia capitalista construída para ser viciada em combustíveis fósseis".De acordo com a Climáximo, "no meio desta crise energética e social, por cima da crise climática, os governos europeus estão a ceder à chantagem das petrolíferas e, em vez de acelerarem para acabar com os fósseis, continuam a subsidiar essa energia e a construir mais infraestruturas".A Galp, contactada esta manhã pela Lusa, não quis fazer quaisquer comentários dobre o bloqueio.