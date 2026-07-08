Cinemas aumentam receitas apesar de perda de espectadores no 1.º semestre de 2026

A NOS Lusomundo Cinemas mantém-se a empresa líder, com uma quota de 71,4% do mercado em Portugal.

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Os cinemas portugueses registaram 5,4 milhões de espectadores no primeiro semestre deste ano, o que representou uma perda de 108 mil entradas face a igual período de 2025, revelou esta quarta-feira o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).



Em junho, operavam em Portugal 498 salas de cinema, menos 42 ecrãs do que em junho de 2025

Sobre a exibição de cinema em Portugal no primeiro semestre, o ICA indica ainda que, apesar desta quebra de 2% em audiência, as salas de cinema totalizaram 37,2 milhões de euros de receita bruta de bilheteira, um aumento de 5,8% face a 2025.

Segundo este organismo, em junho estavam a operar em Portugal 498 salas de cinema, ou seja menos 42 ecrãs do que em junho de 2025, em consequência do encerramento de vários recintos da NOS Lusomundo Cinemas e do processo de insolvência da exibidora Cineplace.

Em termos de receita de bilheteira, a NOS Lusomundo Cinemas mantém-se a empresa líder entre as exibidoras de cinema, com uma quota de 71,4% do mercado em Portugal, seguida da UCI Cinemas com 14,2%.

Em número de espectadores, a NOS é igualmente líder com uma fatia de 68,2% do mercado da exibição, seguida da UCI com 14%.

Apesar da liderança, os dados do ICA indicam que a NOS Lusomundo Cinemas tinha, em junho deste ano, menos 22 salas de cinema, para um total de 196 ecrãs.

"A Criada", de Paul Feig, foi o filme mais visto pelos portugueses no primeiro semestre de 2026, totalizando 549.525 entradas e cerca de 3,6 milhões de euros de receita de bilheteira.

Dos 31 filmes de produção portuguesa estreados em sala, o filme mais visto no semestre foi "Projeto Global", de Ivo M. Ferreira, com 9.125 espectadores.

Os filmes portugueses estreados em sala somaram 385.664 euros de receita bruta de bilheteira e 80.233 entradas, o que significa uma quota de 1% e 1,5%, respetivamente, face ao mercado total.