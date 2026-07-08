Agora em live-action, 'Vaiana' chega aos cinemas à procura de 'uma emoção mais real'

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O terceiro filme da saga da Disney deixa para trás o registo 100% animação. Agora, há atores reais a interpretar as personagens. Em conferência de imprensa, realizador e protagonista falam da mudança.
Passados apenas dez anos desde a estreia do franchise da Disney Vaiana (Moana na versão original), chega aos cinemas esta quarta-feira, 8 de julho, a versão live-action (com atores reais, em vez de animação) do primeiro filme, com a australiana Catherine Laga‘aia a estrear-se no papel principal.