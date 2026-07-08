Sábado – Pense por si

GPS

Agora em live-action, "Vaiana" chega aos cinemas à procura de "uma emoção mais real"

O terceiro filme da saga da Disney deixa para trás o registo 100% animação. Agora, há atores reais a interpretar as personagens. Em conferência de imprensa, realizador e protagonista falam da mudança.

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas GPS
Agora em live-action, 'Vaiana' chega aos cinemas à procura de 'uma emoção mais real'
Débora Calheiros Lourenço 08 de julho de 2026 às 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google
A jovem atriz australiana Catherine Laga‘aia, de 19 anos, interpreta Vaiana neste novo filme
A jovem atriz australiana Catherine Laga‘aia, de 19 anos, interpreta Vaiana neste novo filme Disney

Passados apenas dez anos desde a estreia do franchise da Disney Vaiana (Moana na versão original), chega aos cinemas esta quarta-feira, 8 de julho, a versão live-action (com atores reais, em vez de animação) do primeiro filme, com a australiana Catherine Laga‘aia a estrear-se no papel principal.  

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Agora em live-action, "Vaiana" chega aos cinemas à procura de "uma emoção mais real"