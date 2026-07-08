Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Ministra do Ambiente insiste em mapas nas praias para resolver polémica sobre chapéus-de-sol

Lusa 15:27
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas

Segundo Maria da Graça Carvalho, os autarcas receberam bem a sugestão e manifestaram disponibilidade para a concretizar.

A ministra do Ambiente reiterou esta quarta-feira a necessidade de serem colocados mapas informativos nas praias para esclarecer a organização das zonas concessionadas, considerando que a medida ajudará a evitar polémicas sobre a instalação de chapéus-de-sol.

Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho
Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho LUÍS FORRA/LUSA

Maria da Graça Carvalho falava aos jornalistas à margem da inauguração da nova Estação de Água para Reutilização (ApR) de Vilamoura, no concelho de Loulé, distrito de Faro, quando questionada sobre a polémica em torno da colocação de chapéus-de-sol em frente às áreas concessionadas em várias praias da região algarvia.

A governante explicou que a elaboração destes mapas resulta de uma recomendação sua e não de uma obrigação prevista na lei.

"O mapa foi uma recomendação minha, não está na lei", afirmou, acrescentando que apresentou a proposta numa reunião com os presidentes das câmaras dos municípios onde se têm registado mais problemas relacionados com esta matéria.

Segundo Maria da Graça Carvalho, os autarcas receberam bem a sugestão e manifestaram disponibilidade para a concretizar.

"Eu acho que [os mapas informativos] resolvem muito", sustentou.

A governante reconheceu que a sinalização física nas praias "é difícil de implementar, uma vez que seria necessário assinalar não só a extensão longitudinal das áreas concessionadas, mas também o seu limite em direção ao mar".

"É difícil a sinalética (...), porque também precisa de pôr a sinalética na distância até ao mar, para saber até onde é que vai, se vai até ao mar a zona restrita ou não", explicou.

Por isso, defendeu que a solução passa pela disponibilização de um mapa simples que identifique claramente as diferentes zonas da praia.

"A melhor maneira é ter mesmo um mapazinho a dizer 'aqui é a concessão, aqui é a zona que não é nada, que fica completamente livre, e ali é a zona dos chapéus'", afirmou.

A ministra acrescentou que estes mapas serão úteis tanto para os banhistas como para as entidades responsáveis pela fiscalização.

"É importante que as pessoas saibam, e depois é um guia para as pessoas e também para as autoridades, nomeadamente as autoridades marítimas", concluiu.

Artigos Relacionados
Tópicos Praia Polémicas Polémico sugestão Graça Carvalho Faro Loulé Vilamoura
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ministra do Ambiente insiste em mapas nas praias para resolver polémica sobre chapéus-de-sol