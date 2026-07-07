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De "A Criada" a "Michael": estes foram os filmes mais vistos nos cinemas portugueses na primeira metade de 2026

Os thrillers e filmes de animação destacaram-se na primeira metade do ano. Para o cinema nacional há más notícias: até agora, nenhum filme nacional conseguiu 10 mil espectadores.

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De 'A Criada' a 'Michael': estes foram os filmes mais vistos nos cinemas portugueses na primeira metade de 2026
Sofia Parissi 07 de julho de 2026 às 14:28
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O filme "A Criada" lidera o ranking de mais vistos em Portugal na primeira metade do ano: levou às salas de cinema meio milhão de espectadores
O filme "A Criada" lidera o ranking de mais vistos em Portugal na primeira metade do ano: levou às salas de cinema meio milhão de espectadores Daniel McFadden/Lionsgate;

Agora que chegámos a julho, é altura de olhar para os filmes que estrearam nas salas de cinema e conquistaram os portugueses na primeira metade de 2026. A primeira posição é ocupada pelo filme , de Paul Feig, que estreou no primeiro dia do ano, somou mais de três milhões de euros em receitas e foi visto por mais de meio milhão (cerca de 549 mil) de espectadores, segundo os dados , contabilizados entre o início de janeiro e o início de julho.

Com Sydney Sweeney, Brandon Sklenar e Amanda Seyfried nos papéis principais, o thriller é baseado no livro bestseller de Freida McFadden e conta a história de Millie (Sydney Sweeney), uma jovem que aceita trabalhar como empregada doméstica para um casal rico e acaba por descobrir os segredos mais sombrios desta família. 

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Em segundo lugar está o filme biográfico , de Antoine Fuqua, que estreou nas salas portuguesas em abril e conta a história do "Rei da Pop", com Michael Jackson a ser representado pelo seu sobrinho, Jaafar Jackson. Apesar de ter tido críticas pouco elogiosas, o filme arrecadou receitas superiores a dois milhões de euros e foi visto por cerca de 400 mil espectadores. Em terceiro lugar, com realização de David Frankel, ficou ,  uma continuação do filme icónico lançado em 2006 e que contou com o regresso de atores como Anne Hathaway, Meryl Streep e Stanley Tucci. Foi visto por 352 mil espetadores.

O quarto lugar do ranking é ocupado por um filme de animação, Super Mario Galaxy: O Filme, inspirado na saga de videojogos Mario, da Nintendo. Realizado por Aaron Horvath e Michael Jelenic, e produzido pela Illumination e Nintendo, estreou nos cinemas portugueses a 1 de abril de 2026 e fez sucesso: perto de 329 mil espectadores e cerca de 2 milhões de euros em receitas.

Em quinto lugar está o filme , o terceiro da saga de James Cameron, com uma duração superior a três horas. A longa-metragem de ação e ficção científica é conhecida por misturar atores reais com imagens criadas por computador e estreou no final de dezembro de 2025. Ficou alguns meses em cartaz e somou perto de 274 mil espetadores. 

Filmes como - vencedor do Óscar de Melhor Atriz (entregue a Jessie Buckley) - e Zootrópolis 2, uma saga de animação produzida pela Walt Disney Animation Studios, também fazem parte da lista de 10 filmes mais vistos. A quinta produção da saga Toy Story, da Disney, que estreou no mês passado, ainda não atingiu a marca dos 200 mil espetadores (162 mil) e situa-se em 10º lugar - mas, estando ainda em cartaz, poderá continuar a subir no ranking.

Já , de Jon Favreau, estreou em maio e teve uma receção pouco entusiástica por parte do público da saga, com perto de 75 mil espectadores em Portugal.  

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Os dados mostram ainda que nenhum dos filmes portugueses estreados em 2026 atingiu a marca dos 10 mil espetadores. Os filmes e foram os que mais se aproximaram, com 9.125 e 8.067 espectadores, respetivamente.

A terceira longa-metragem portuguesa mais vista na primeira metade de 2026, , de José Filipe Costa, passou dos cinco mil espectadores ao passo que o filme 18 Buracos para o Paraíso, com Margarida Marinho, Beatriz Batarda e Rita Cabaço no elenco, foi visto apenas por 2.444 pessoas. 

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