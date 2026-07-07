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Julianne Moore: "Faço parte de uma economia de trabalho temporário"

Vicky Dearden / The Interview People 23:00
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A estrela de Hollywood esteve no Festival Internacional de Cinema de Cannes, onde foi homenageada com o prémio Women in Motion pelo conjunto da sua carreira.

Julianne Moore, que ganhou um Óscar em 2015 pelo seu papel em Para Sempre Alice, tem-se pronunciado constantemente sobre a necessidade de uma maior representação feminina, tanto à frente como atrás das câmaras. Ao receber o prémio Women in Motion, aos 65 anos, afirmou: "Adoro atrizes. Precisamos de mais vozes femininas nesta indústria para transmitir a nossa visão." Após a cerimónia de entrega de prémios, Julianne falou sobre o seu regresso a Cannes, onde ganhou o prémio de Melhor Atriz em 2014 pelo seu papel em Mapa de Estrelas. Também refletiu sobre a sua carreira, as mulheres talentosas com quem trabalhou ao longo do caminho - incluindo Meryl Streep e Nicole Kidman -, bem como as últimas novidades sobre o próximo filme de comédia musical que está a rodar com Jesse Eisenberg.

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