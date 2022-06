Carris Metropolitana. Mafra quer reforço de carreiras para Lisboa a partir de julho

A Assembleia Municipal de Mafra aprovou hoje uma moção em que pede o reforço de horários e de carreiras entre este concelho e Lisboa, a partir de julho, depois das queixas nos concelhos da margem sul da Área Metropolitana de Lisboa.







Cofina Media

De iniciativa da CDU, a moção foi aprovada por maioria, com votos a favor da CDU, Bloco de Esquerda, Partido Socialista e PAN, abstenções do PSD e Chega e o voto contra da Iniciativa Liberal.A moção recomenda que a câmara municipal exija medidas à empresa Carris Metropolitana que passem pelo cumprimento de percursos e de horários, ajustes necessários face ao aumento da procura, cumprimento das responsabilidades pelos operadores e prestação de uma informação cuidada aos utentes.O presidente da câmara, Hélder Sousa Silva (PSD), disse que foram detetadas "grandes deficiências no serviço" nos transportes da 'área 04', correspondente aos concelhos de Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, que entraram em funcionamento no início deste mês.Por esse motivo, na Área Metropolitana de Lisboa, o autarca demonstrou a necessidade de "acautelar" os problemas antes da entrada em funcionamento dos transportes, assim como a garantia do reforço da oferta em 30%, nas restantes áreas, a partir de julho.Hélder Sousa Silva adiantou que os autarcas da Área Metropolitana de Lisboa demonstraram esta semana a intenção de os transportes arrancarem na mesma altura, por haver carreiras que ligam concelhos diferentes áreas.A Carris Metropolitana, a nova insígnia de transportes para a Área Metropolitana de Lisboa, arrancou a 1 de junho em Alcochete, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal, mas têm-se registado várias queixas.Foram criadas quatro zonas de operação, duas envolvendo municípios da margem norte e outras duas na margem sul do Tejo.A 'área 1' inclui Amadora, Cascais, Lisboa, Oeiras e Sintra, a 'área 2' Loures, Mafra, Odivelas e Vila Franca de Xira, a 'área 3' Almada, Seixal e Sesimbra e a 'área 4' Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.A operação que começou pela 'área 4' será alargada às restantes áreas a 1 de julho.A assembleia municipal aprovou também por maioria uma moção do PSD em defesa do Serviço Nacional de Saúde, alertando que 20% dos utentes do concelho estão sem médico de família e exigindo ao Governo a revisão da Lei de Bases da Saúde com vista à retenção de profissionais de saúde, à valorização das carreiras médicas, à inclusão da saúde oral e mental e à existência de uma política orientada para a prevenção das doenças.Os deputados municipais aprovaram por maioria ainda uma outra moção do PSD a exigir ao Governo, no âmbito da descentralização de competências para os municípios, o pagamento das verbas em atraso, a atualização de valores para fazer face ao impacto do aumento da inflação e a revisão trimestral ou semestral de verbas, por considerarem que a proposta de descentralização está 'suborçamentada' e obriga a usar dinheiro dos orçamentos municipais.