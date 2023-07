Linhas do Mar. Há novas rotas diretas para as praias durante o verão

A Carris Metropolitana promete facilitar a ida para a praia neste verão para todos aqueles que vivem na grande Lisboa mas longe do mar. Para tal, implementou seis novas ligações, para as praias da Costa de Caparica, Forte da Casa, Póvoa de Santo Adrião e Sesimbra. Motivo? A empresa pública Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere a marca comum de autocarros da Área Metropolitana de Lisboa, quer "uma alternativa real e confiável no que respeita à mobilidade urbana".