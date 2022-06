PJ e Guardia Civil fazem buscas no Alto Minho por lanchas usadas no tráfico de droga

As buscas estão centradas no Alto Minho, mas estendem-se a outras regiões de Portugal, em armazéns onde se encontram guardadas ou em construção lanchas rápidas utilizadas no tráfico de droga.

Uma operação conjunta da Polícia Judiciária e da Guardia Civil espanhola está a decorrer esta terça-feira no Alto Minho, nomeadamente em Valença, com buscas em estaleiros de construção de lanchas utilizadas no tráfico de droga, disse à Lusa fonte policial.







Guardia Civil

A mesma fonte adiantou que as buscas estão centradas no Alto Minho, mas estendem-se a outras regiões de Portugal, em armazéns onde se encontram guardadas ou em construção lanchas rápidas utilizadas no tráfico de droga.Durante as buscas, foram apreendidas embarcações e motores.Aquela fonte, adiantou ainda não haver detidos do lado português.Segundo o jornal La Voz de Galicia , a Guarda Civil iniciou hoje uma megaoperação de combate ao tráfico de droga na província de Pontevedra com buscas realizadas também fora da região da Galiza e, em Portugal.O jornal galego adianta que a operação, levada a cabo pela Equipa Antidroga e Crime Organizado, (EDOA), do Comando de Pontevedra, registaram-se pelo menos oito detenções em Vigo, uma dezena de buscas.A operação iniciada hoje de manhã, conta com a participação de "dezenas de agentes" distribuídos por operações em Ourense, Portugal, Catalunha, Andaluzia e Toledo.De acordo com o La Voz de Galicia, no lado espanhol, são mais de 50 os detidos na operação de apreensão de drogas e barcos, com várias buscas realizadas em armazéns de O Porriño e em dois locais em Vigo.