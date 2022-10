António Costa anuncia apoio pessoal à candidatura de Lula da Silva

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, declarou o seu apoio pessoal à candidatura de Lula da Silva na eleição presidencial do Brasil, num vídeo divulgado esta terça-feira pela campanha do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT).







Obrigado @antoniocostapm. Que as relações entre nossos países se fortaleçam, em benefício dos brasileiros e portugueses. pic.twitter.com/ydDLWd2O8z — Lula 13 (@LulaOficial) October 25, 2022

"O primeiro-ministro de Portugal, obviamente, não se pronuncia nem interfere nas eleições dos nossos irmãos brasileiros, mas o secretário-geral do PS, o amigo do Brasil tem muitas saudades das relações de proximidade, de amizade, entre Portugal e o Brasil", disse Costa."O mundo precisa de um Brasil forte, um Brasil que participe das grandes causas da humanidade, mas que combata a desigualdade, na luta pela saúde, para enfrentar as alterações climáticas. O Brasil e o mundo precisam de Lula da Silva. Lula conte comigo", acrescentou.O vídeo, que foi divulgado na página de Luiz Inácio Lula da Silva na rede social Twitter, é acompanhado de uma mensagem de agradecimento do ex-presidente brasileiro que tenta voltar ao poder no país."Obrigado @antoniocostapm. Que as relações entre nossos países se fortaleçam, em benefício dos brasileiros e portugueses", escreveu Lula da Silva.A média das últimas sondagens realizadas no país indica que Lula da Silva lidera a corrida presidencial com cerca de cinco pontos à frente de seu adversário, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição.A segunda volta da eleição presidencial brasileira acontece em 30 de outubro.