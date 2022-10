Onde ganharam, perderam e surpreenderam Bolsonaro e Lula?

Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil no final do mês. As eleições acontecem a 30 de outubro e o resultado é imprevisível. A contagem da noite de domingo começou com um resultado expressivo para Bolsonaro, o presidente incumbente, mas a noite acabaria por sorrir a Lula. No entanto, a segunda volta não serão favas contadas para o candidato do PT. E os resultados desta primeira volta mostram isso.