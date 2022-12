Alerta laranja de mau tempo em oito distritos. "Período crítico" a partir das 21h

A Proteção Civil elevou hoje o nível de alerta de amarelo para laranja em oito distritos face às previsões de chuva intensa para o final do dia e alertou para a possibilidade de inundações em meio urbano.







Miguel A. Lopes/Lusa

"Foi decidido, no 'briefing' do centro de coordenação operacional nacional, elevar o estado de alerta especial para nível laranja para os distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).O nível laranja é o segundo mais elevado numa escala de quatro e representa um grau de risco elevado, existindo a possibilidade de ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança.Num ponto de situação feito ao início da tarde na sede nacional da ANEPC em Carnaxide, Oeiras, André Fernandes explicou que as previsões meteorológicas apontam para "períodos de chuva por vezes forte e persistente" entre o final da noite de hoje e a madrugada de terça-feira.O período crítico será entre as 21:00 e as 09:00, com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento.O comandante nacional da ANEPC referiu também que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu avisos para as bacias hidrográficas do Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia.Perante as previsões, a Proteção Civil admite que poderão registar-se inundações em meio urbano, cheias e derrocadas e deslizamentos de terra. As zonas mais suscetíveis são no litoral norte, região centro e área metropolitana de Lisboa."Mais do que as medidas de antecipação que estão a ser tomadas, importa sensibilizar para a autoproteção de todos, que é fundamental", apelou André Fernandes, recomendando que os condutores que já estejam a realizar viagens neste período, a poucos dias do Natal, também estejam atentos à informação meteorológica e operacional da Proteção Civil.O responsável acrescentou que a elevação do estado de alerta implica um reforço de operacionais e que os serviços municipais da Proteção Civil também "farão a análise, ponto a ponto, das situações mais críticas", recordando que ainda estão a decorrer operações de reabilitação em algumas zonas."Se for necessário, farão os condicionamentos de trânsito nas vias mais afetas ou com possibilidade de virem a ser afetadas", disse.