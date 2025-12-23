Afinal, Donald Trump viajou oito vezes no jato de Epstein

Ficheiros Epstein provam que Trump viajou no jato privado, ao contrário do reportado pelo presidente, avança a Reuters.
De acordo com um email de um procurador de Nova Iorque, que integra um novo conjunto de documentos sobre Epstein divulgados na terça-feira pelo Departamento de Justiça dos EUA, Donald Trump voou no jato privado de Jeffrey Epstein "muitas mais vezes do que se tinha reportado anteriormente, cita a agência Reuters.
Trump assina projeto de lei para divulgar arquivos do caso de Jeffrey EpsteinAP
No email enviado a 7 de Janeiro de 2020, um procurador não-identificado escreve que os registos de voos mostravam que Trump tinha de facto voado oito vezes no jato de Epstein, durante a década de 90.
Embora não haja qualquer alegação no email que Trump tenha cometido qualquer crime, este novo dado tem particular interesse, porque, recorda a Reuters, em 2024, numa publicação nas redes sociais, Trump disse que "nunca esteve no avião de Epstein, nem na sua estúpida ilha."
