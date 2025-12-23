Memorial a Pinto da Costa disponível para visita no próximo domingo

No dia em que o antigo presidente do FC Porto faria 88 anos

O Memorial a Pinto da Costa, construído a partir das homenagens espontâneas deixadas junto ao Estádio do Dragão, aquando do seu falecimento, estará disponível para visita livre no próximo domingo, dia em que o antigo presidente do FC Porto faria 88 anos. Todos os interessados poderão visitar o espaço, entre as 10 e as 18 horas, com a entrada a verificar-se pelo Parque 1 do Dragão.



Foram mais de 10 mil os objetos recolhidos e trabalhados pela equipa museológica do FC Porto, de forma a serem preservados para, uma parte deles, poder integrar o Memorial permanente.

A partir do próximo dia 28 de Dezembro, este Memorial passará a integrar a Tour FC Porto (Museu+Estádio), permitindo o acesso a este tributo por todos quantos visitem o Estádio do Dragão.