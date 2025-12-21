Lolita em fotos pertencentes a Jeffrey Epstein

Entre as fotos divulgadas surge uma com Bill Gates - o multimilionário já antes tinha reconhecido ter cometido “um erro enorme” ao ter aceite encontrar-se com Jeffrey Epstein. E outra em que o multimilionário, que em 2008 tinha sido condenado por pedofilia, aparece a conversar com o filósofo Noam Chomsky abordo de um avião.

Há fotos ainda de Epstein com o realizador Woody Allen e com o conselheiro de Trump, Steve Bannon. Todas as fotos foram publicadas sem data, nem contexto.

Há ainda imagens de mensagens de texto de uma conversa com um remetente não identificado a referir-se a uma pessoa de 18 anos da Rússia. “Tenho uma amiga que é olheira de modelos que enviou algumas raparigas hoje”, lê-se.



Epstein fotografou jovem com citações de Lolita. Investigação revela ligação com Trump

Depois, o mesmo remetente continua: “Mas ela pede 1000 dólares por rapariga.” Segue-se: “Vou enviar-te raparigas agora.” E termina com: “Talvez alguma seja boa para o J?”

Em breve, o Departamento de Justiça norte-americano terá de divulgar milhares de documentos pertencentes à investigação dos crimes de Epstein, cumprindo o prazo imposto pela lei, aprovada pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

Os advogados do departamento têm passado as últimas semanas a rever milhares de documentos para censurar informação sensível, que se divulgada poderá levar a processos judiciais.

Alguma da informação poderá revelar uma relação mais próxima do pedófilo com Donald Trump. O presidente admitiu conhecê-lo em festas, mas garantiu que não eram amigos, nem tinham uma relação formal. Mas uma investigação do New York Times revela que os dois frequentavam as respetivas mansões e comunicavam regularmente por telefone.

Frequentavam as mesmas festas e eram parceiros na conquista de mulheres. “Durante duas décadas, enquanto Trump causava impacto no circuito de festas de Nova Iorque e Flórida, Epstein foi talvez o seu mais fiel companheiro de conquistas”, escreve o jornal norte-americano.