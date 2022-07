75% dos portugueses consideram que o Estado deveria investir mais na Cultura

A grande maioria dos portugueses (75%) considera que o Estado deveria investir mais em Cultura, de acordo com os resultados de um estudo da consultora Qmetrics, realizado para a plataforma Gerador, divulgado terça.







No caso dos inquiridos com nível de escolaridade superior, essa percentagem chega aos 81,8%, segundo o barómetro anual sobre a perceção da cultura em Portugal, promovido pela plataforma Gerador e divulgado hoje no festival e fórum de discussão Oeiras Ignição Gerador, a decorrer até quarta-feira no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, e área circundante, em Carnaxide, Oeiras.Embora tenha decrescido dez pontos percentuais em relação ao ano passado (85%), a percentagem de portugueses que considera que o Estado deveria investir mais em Cultura mantém-se bastante elevada.O estudo, realizado pela consultora Qmetrics para a plataforma independente de jornalismo, cultura e educação Gerador, foi feito com uma amostra de 1.200 pessoas, a partir dos 15 anos, de Portugal continental e ilhas, desenhada de forma a respeitar as características da população.As entrevistas ocorreram entre 22 de março e 19 de abril.Os resultados do inquérito demonstram também que "a cultura está solidamente presente na vida dos portugueses", tendo em conta que 67,5% dos inquiridos afirmaram que está muito presente nas suas vidas e 100% consumiram alguma forma de cultura no último ano.Este ano, pela primeira vez, é estabelecida no relatório uma nova forma de avaliar o consumo cultural, diferenciando entre consumidores proativos e os reativos.Os consumidores proativos (43% dos inquiridos) são aqueles que "se deslocam para usufruir de uma atividade cultural e/ou participar numa iniciativa cultural que tem um custo de acesso habitual".Já os consumidores reativos (57% dos inquiridos) são os que "participam em práticas culturais que, simultaneamente, não necessitam de deslocação, nem obrigam ao pagamento de um custo de acesso".Por áreas culturais, no último ano, 94,8% dos inquiridos viram algum filme. Quando questionados sobre os locais onde preferem ver cinema, 70,5% dos inquiridos disseram televisão, 62,4% cinema e 26,5% internet.A maioria dos inquiridos (55,3%) disse que paga mensalmente por algum serviço de 'streaming' ou por canais adicionais na sua televisão.Quanto ao consumo de espetáculos de teatro, no último ano, 36,1% viram uma peça, seja ao vivo, na televisão ou através da internet, e mais de 20% dos inquiridos disse que não vê mais teatro por preferir outro tipo de conteúdo.No que diz respeito à literatura, no último ano, dos inquiridos, 66,6% leram pelo menos um livro."Os portugueses continuam a ter preferência por livros em papel (95%), mas os livros digitais têm tendência para vir a crescer", lê-se no estudo, indicando que cerca de 20% dos inquiridos lê obras literárias em formato digital.A falta de tempo é a principal razão indicada pelos inquiridos para não lerem mais livros.Quase metade da população (48,3%) disse ter assistido a um concerto no último ano, o que inclui presencialmente, através da internet, da televisão ou redes sociais.Em termos de hábitos de consumo de música, 94,6% dos inquiridos disse que ouve música habitualmente, quando está em casa, no trabalho ou em deslocação.Apenas 17% dos residentes em Portugal paga mensalmente por um serviço de 'streaming' de música.Em 2022, a percentagem de pessoas que afirma ter visitado um museu, exposição ou património foi consideravelmente mais alta do que em 2021, passando de 28% para 43%.